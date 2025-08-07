Sábado – Pense por si

07 de agosto de 2025 às 10:26

Centenas de pessoas lançam lanternas ao rio para assinalar 80.º aniversário do lançamento da primeira bomba atómica

Rio da cidade japonesa de Hiroshima ficou, esta quarta-feira, completamente iluminado.

