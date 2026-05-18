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18 de maio de 2026 às 19:41

Casas ficam destruídas no Nebraska depois de passagem de tornado

Duas casas ficaram severamente danificadas na zona de St. Libory, no estado norte-americano do Nebraska, após a passagem de um tornado ao final da tarde de domingo.

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