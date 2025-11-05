Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de novembro de 2025 às 12:51

Carros flutuam após passagem do tufão Kalmaegi pelas Filipinas

Passagem do tufão Kalmaegi deixou várias zonas totalmente inundadas e há registo de pelo menos 66 mortos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h