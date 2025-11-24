Sábado – Pense por si

24 de novembro de 2025 às 13:35

Carro atropela grupo de pessoas em Tóquio

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida depois de um condutor atropelar cerca de uma dezena de pessoas, esta segunda-feira, na capital japonesa.

