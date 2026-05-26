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26 de maio de 2026 às 11:40

Carrinha embate contra elefante perto de parque nacional e faz três mortos no Uganda

Três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas depois de uma carrinha de passageiros colidir contra um elefante que atravessava a estrada num parque no Uganda, na África Oriental.

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