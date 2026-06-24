Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de junho de 2026 às 11:40

Carlos Torres: "No poder local, o Chega está realmente a dar a mão ao PSD e à AD"

No NOW, o editor-executivo da SÁBADO destacou ainda a derrapagem financeira nas obras de uma nova biblioteca em Lisboa, apontando uma "falta de capacidade técnica e financeira" para avançar com o processo

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30