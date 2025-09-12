Sábado – Pense por si

12 de setembro de 2025 às 18:20

Cão salvo de corrente perigosa no Aqueduto da Califórnia

Bombeiros da equipa de resgate de San Bernardino, nos EUA, usaram equipamento especializado de resgate em águas rápidas para salvar um cão encontrado preso numa estrutura do Aqueduto da Califórnia.

