11 de setembro de 2025 às 11:49

Canoísta finge a própria morte para começar uma nova vida com outra mulher

Ryan Borgwardt fingiu a própria morte, deixando o caiaque virado e as roupas num lago, no Wisconsin, EUA. Para trás deixou a mulher e os filhos, para rumar à Geórgia e começar uma nova vida com outra mulher.

