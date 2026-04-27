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27 de abril de 2026 às 18:30

Camião ‘voa’ contra moradia nos EUA. Casal e três filhos estavam em casa

Um camião que seguia a alta velocidade embateu num monte de terra de uma obra e ‘voou’ cerca de 30 metros, acabando por chocar contra uma habitação, no estado norte-americano do Oregon. O condutor foi acusado de condução perigosa.

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