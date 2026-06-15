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15 de junho de 2026 às 19:15

Caça despenha-se em Washington e provoca incêndio florestal

Um caça F/A-18 da Marinha dos Estados Unidos despenhou-se, este fim-de-semana, numa zona montanhosa do estado de Washington, nos EUA, tendo provocado um incêndio florestal. O piloto conseguiu ejetar-se e sofreu ferimentos ligeiros.

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