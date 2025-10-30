Sábado – Pense por si

30 de outubro de 2025 às 20:28

Buuuu! 7 filmes (um pouco) assustadores para ver com os miúdos

Do clássico “O Estranho Mundo de Jack”, escrito por Tim Burton e realizado por Henry Selick, a “Coco”, da Disney Pixar, deixamos-lhe sete sugestões de filmes para ver com os mais novos neste Halloween.

