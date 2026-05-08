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08 de maio de 2026 às 18:00

Breakdance ajuda crianças de Gaza a lidar com traumas da guerra

No campo de refugiados de Nuseirat, na Faixa de Gaza, as aulas de breakdance são uma lufada de ar fresco e uma ferramenta que ajuda meninos e meninas de várias idades, que vivem deslocados e em tendas, a enfrentar os traumas provocados pelo horror da guerra.

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