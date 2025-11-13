Sábado – Pense por si

13 de novembro de 2025 às 22:49

Bombeiros da Flórida resgatam homem preso no interior de carro em chamas

Os bombeiros da Flórida divulgaram imagens do momento em que um homem foi retirado de um carro em chamas após ficar preso no interior do veículo. Segundo a corporação, vários civis ajudaram no resgate antes da chegada das equipas de emergência, que prestaram assistência médica à vítima e impediram que o automóvel explodisse devido à intensidade do fogo.

