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16 de junho de 2026 às 12:30

Bombardeiro russo cai durante voo de treino na Sibéria

Um bombardeiro Tu-22M3 caiu, esta segunda-feira, na região de Irkutsk, na Rússia, enquanto realizava um voo de treino. A tripulação conseguiu ejetar-se antes da queda da aeronave. Segundo o governador de Irkutsk, Igor Kobzev, na origem do acidente terá estado uma falha no motor.

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