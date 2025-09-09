Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de setembro de 2025 às 14:07

Bomba da 2.ª Guerra Mundial leva à evacuação do centro de Bratislava

Autoridades pararam o trânsito e evacuaram vários quarteirões da capital eslovaca após a descoberta do artefacto no decorrer de obras de construção.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)