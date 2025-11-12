Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de novembro de 2025 às 12:52

Bastonário da Ordem dos Médicos pede medidas para atrair médicos para Serviço Nacional de Saúde

Carlos Cortes salientou a necessidade de “dar uma resposta [...] de qualidade e de segurança”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)