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03 de maio de 2026 às 12:15

Autoridades atingem a tiro homem que esfaqueou três pessoas em Nova Iorque

Polícia de Nova Iorque divulgou imagens de 'body cams' que mostram agentes a matar o homem armado com um machete na estação de metro de Grand Central no mês passado.

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