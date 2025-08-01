Sábado – Pense por si

01 de agosto de 2025 às 16:10

Atração em parque de diversões na Arábia Saudita parte-se em andamento

Uma atração num parque de diversões na cidade de Taif, na Arábia Saudita, partiu-se enquanto estava em funcionamento. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas.

