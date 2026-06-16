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16 de junho de 2026 às 13:50

Ativistas com máscaras dos líderes do G7 brindam com água potável para chamar a atenção para situação em Gaza

Ativistas da Oxfam manifestaram-se, esta terça-feira, perto do local onde decorre a cimeira do G7, em França, para chamar a atenção dos líderes mundiais para a crise humanitária em Gaza e para o facto de “82% da população” não ter acesso a água potável.

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