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27 de maio de 2026 às 17:47

Ataque russo em plena luz do dia deixa vários feridos em Odessa

Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira, na sequência de um ataque russo à cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia. Entre os feridos estão duas crianças, de 11 e 12 anos.

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