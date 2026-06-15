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15 de junho de 2026 às 11:03

Ataque russo atinge mosteiro património da UNESCO em Kiev

O mosteiro de Kiev-Pechersk, património da UNESCO, foi atingido por bombardeamentos russos, na madrugada desta segunda-feira. O telhado do mosteiro ficou danificado. Os ataques desta madrugada fizeram pelo menos quatro mortos e mais de 30 feridos.

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