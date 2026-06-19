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19 de junho de 2026 às 11:30

Ataque dos EUA a barco suspeito de narcotráfico mata três pessoas no Pacífico

As Forças Armadas dos EUA atacaram, esta quinta-feira, uma embarcação suspeita de tráfico de droga no leste do Oceano Pacífico, matando três pessoas. O ataque acontece no âmbito de uma campanha do governo de Donald Trump contra alegados traficantes na América Latina.

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