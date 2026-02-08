Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 10:23

"As condições não são as melhores mas a democracia tem destas coisas": Paulo Raimundo já exerceu o seu direito de voto

O secretário-geral do PCP aproveitou para reforçar que espera que as pessoas "participem neste ato democrático".

