08 de fevereiro de 2026 às 09:55

"A democracia tem de ser cultivada": Cotrim de Figueiredo já votou na segunda volta

O candidato da primeira volta relembrou ainda os portugueses afetados pelo mau tempo que tem assolado o País e apontou para a importância do papel do próximo Presidente da República.

