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17 de junho de 2026 às 10:13

Antigo primeiro-ministro espanhol José Luis Zapatero recebido com apupos à chegada ao tribunal

O antigo primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero vai começar a ser ouvido em tribunal esta quarta-feira. Zapatero está indiciado por tráfico de influências e branqueamento de capitais.

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