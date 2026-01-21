Sábado – Pense por si

21 de janeiro de 2026 às 20:03

André Ventura e Chega "estão a querer transformar esta segunda volta num jogo que não existe", afirma Celso Filipe

"O eleitorado do Chega é um eleitorado não ideológico. É o eleitorado transversal e aquilo que o cola são as dinâmicas populistas, as dinâmicas da indignação", considera Celso Filipe, diretor adjunto do Negócios.

