29 de janeiro de 2026 às 16:08

André Ventura critica resposta do Governo e do Presidente à situação de mau tempo no país

André Ventura recusou que as críticas façam parte de um aproveitamento político da situação, considerando que os políticos devem "apontar as falhas quando elas existem".

