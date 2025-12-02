Sábado – Pense por si

02 de dezembro de 2025 às 08:07

André Ventura cita... Álvaro Cunhal: "Isto nunca mais me vai sair"

André Ventura esteve no NOW na noite desta segunda-feira e citou Álvaro Cunhal ao dizer "pode-me perguntar o que entender e eu responderei o que entender". Em tom de brincadeira, numa conversa com Pedro Santana Lopes, os dois riram do momento e o líder do Chega acabou a referir que é preciso conhecer o que dizem os inimigos para os poder combater.

