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23 de junho de 2026 às 07:22

Ambiente de loucura na chegada da Seleção ao hotel em Houston com Ronaldo sempre em destaque

A Seleção Nacional já chegou a Houston, cidade na qual amanhã defronta o Uzbequistão, no segundo jogo do Grupo K do Mundial'2026. Se a chegada ao aeroporto foi tranquila, voltou a ser em ambiente de loucura o momento em que o autocarro chegou ao hotel. Centenas de pessoas receberam a comitiva, com Cristiano Ronaldo a ser o nome mais entoado pelos fãs.

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