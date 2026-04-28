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28 de abril de 2026 às 19:49

Alunos evitam tragédia após motorista escolar desmaiar ao volante

Vários estudantes controlaram um autocarro escolar depois de a condutora desmaiar numa autoestrada com cerca de 40 crianças a bordo, conseguindo travar o veículo e evitar um acidente.

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