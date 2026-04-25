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25 de abril de 2026 às 13:25

Alfredo Maia reafirma "compromisso com os valores da Revolução inapagável"

O deputado do PCP considera que o pacote laboral está inserido num trajeto de retrocesso que tem vindo a ser feito ao longo das últimas cinco décadas com políticas de direita. Na cerimónia de celebração dos 52 anos do 25 de Abril acrescentou que o Governo e a direita pretendem esmagar os direitos dos trabalhores.

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