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27 de abril de 2026 às 13:20

Aldeias na Síria completamente alagadas após subida de barragem

Imagens mostram terrenos agrícolas e algumas habitações rodeadas de água em algumas zonas do noroeste da Síria depois de uma forte tempestade ter causado a subida do nível das águas na barragem de Al-Siha.

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