Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de junho de 2026 às 11:15

Agência Internacional de Energia Atómica garante que inspetores vão visitar instalações nucleares do Irão

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Mariano Grossi, garantiu, esta quarta-feira, que os inspetores desta agência da ONU vão visitar as instalações de enriquecimento nuclear do Irão, uma componente-chave no acordo preliminar entre os EUA e o Irão.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30