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17 de junho de 2026 às 17:15

Adeptos da seleção da Noruega fazem “remada viking” em escada rolante

Um grupo de adeptos noruegueses foi filmado a fazer a tradicional “remada viking” numa escada rolante da estação South Station, em Boston, nos Estados Unidos, antes do primeiro jogo da seleção da Noruega no Campeonato do Mundo de Futebol. Há 28 anos que o país não participava no Mundial.

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