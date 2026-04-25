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25 de abril de 2026 às 13:14

"Abril não se fez para que nada mudasse", refere Mariana Leitão

O 25 de Abril “não foi uma imposição política”, os portugueses “anteciparam-se da maneira que lhes era possível”, garantiu Mariana Leitão. "Há 52 anos o país despertou", afiançou ainda este sábado a deputada da Iniciativa Liberal na AR.

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