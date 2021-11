19:04

A resposta da SÁBADO a Trevor Noah

O humorista e apresentador do "Daily Show" brincou, na semana passada, com a lei do direito a desligar em teletrabalho, aprovada em Portugal. Deixou no ar a dúvida sobre o que produzíamos. Com texto de João Pereira Coutinho, o ator Nuno Pinheiro explica-lhe o que de bom se faz por cá.