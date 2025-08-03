Sábado – Pense por si

03 de agosto de 2025 às 10:02

"A próxima semana será difícil": Governo declara situação de alerta devido ao risco de incêndio

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, anunciou, este sábado, que o País estará em situação de alerta devido ao risco de incêndio e às elevadas temperaturas durante a próxima semana.

