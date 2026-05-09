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09 de maio de 2026 às 12:48

A informação divulgada pela PSP e a versão apresentada por Bednarek: CMTV divulga mais detalhes sobre o assalto

A jornalista Ana Inês Baptista, da CMTV, divulgou ao final da manhã deste sábado novos dados sobre o assalto à casa de Jan Bednarek, incidente que decorreu na última noite e que abalou a família do internacional polaco do FC Porto.

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