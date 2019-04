A carregar o vídeo ...

As "encarnadas" venceram no estádio do Sporting de Braga, por 4-2, depois de terem perdido em casa no primeiro jogo. As minhotas não resistiram ao vendaval benfiquista do início do jogo: nos nove primeiros minutos, a equipa lisboeta marcou três golos e praticamente sentenciou a eliminatória.

17:42

A festa no balneário das jogadoras do Benfica depois de garantida a final da Taça Partilhar











