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24 de abril de 2026 às 21:05

40 anos depois, liquidadores de Chernobyl regressaram à zona da central nuclear

Volodymyr e Mykola são dois dos liquidadores de Chernobyl que regressaram à zona da central nas vésperas de se assinalarem os 40 anos do desastre nuclear. Com grande emoção, revisitaram locais que ajudaram a limpar, como a cidade vizinha de Pripyat, onde viviam os trabalhadores da central e que foi abandonada após o acidente.

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