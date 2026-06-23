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23 de junho de 2026 às 14:39

Pato Merlin tornou-se ‘mascote’ no Mundial e já foi recebido pela presidente do México

O Pato Merlin, que se tornou uma ‘mascote’ não oficial do México neste Mundial, foi recebido, juntamente com a sua dona, na conferência de imprensa diária da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

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