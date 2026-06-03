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03 de junho de 2026 às 09:18

"Nenhum autocarro passou em duas horas": Filas de espera em Sete Rios devido à greve geral

Uma fila interminável de passageiros marca a manhã desta quarta-feira em Sete Rios, Lisboa. Entre a indignação de quem não sabe se consegue ir trabalhar, os utentes lamentam o impacto de um cenário completamente fora do normal.

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