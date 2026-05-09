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09 de maio de 2026 às 09:00

Irão divulga imagens de lançamentos de mísseis

O exército iraniano divulgou, esta sexta-feira, imagens que do alega ser o lançamento de mísseis pelas suas tropas. Na quinta-feira, os EUA disseram ter intercetado ataques iranianos contra três navios da Marinha no Estreito de Ormuz.

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