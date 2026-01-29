Sábado – Pense por si

29 de janeiro de 2026 às 15:08

Rapper Nicki Minaj diz que é a “fã n.º 1” de Donald Trump

A rapper Nicki Minaj marcou presença, esta quarta-feira, num evento na Casa Branca ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump, e confessou ser “provavelmente a fã n.º 1” do presidente norte-americano.

