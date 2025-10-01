Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de outubro de 2025 às 15:56

Trump culpa democratas pela paralisação do governo federal

O presidente norte-americano culpou os democratas pela paralisação do governo federal, após democratas e conservadores não terem conseguido chegar a acordo sobre o financiamento federal.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30