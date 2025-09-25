Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de setembro de 2025 às 00:27Associated Press

Pelo menos um morto e vários feridos após tiroteio em centro de detenção de imigrantes em Dallas nos EUA

Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas depois de um tiroteio num centro de detenção de imigrantes em Dallas, nos EUA, esta quarta-feira.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)