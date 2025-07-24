Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de julho de 2025 às 18:30

Há mais ratos nas cidades? Sim, e há uma explicação para isso

Sempre se viram ratos nas cidades, mas são cada vez mais frequentes encontros com estes roedores. A tendência é mundial e Portugal não é exceção.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h