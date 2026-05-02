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02 de maio de 2026 às 13:28

12 feridos em ataque de drones russos na Ucrânia

A administração militar regional de Ternopil informou, esta sexta-feira, que a cidade ucraniana de Ternopil foi alvo de um ataque com cerca de 36 drones. Parte da cidade ficou sem eletricidade e pelo menos 12 pessoas ficaram feridas.

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