25 de julho de 2025 às 14:52

Tensão na fronteira entre a Tailândia e o Camboja tem-se agravado. Qual a origem do conflito?

A tensão na fronteira entre os dois países tem escalado, com trocas de tiros e disparos de rockets, que já mataram 13 civis e um militar. O jornalista da AP Jerry Harmer explica a origem histórica deste conflito.

