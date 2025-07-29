Sábado – Pense por si

29 de julho de 2025 às 18:49

Saiba o que fazer caso esteja exposto ao fumo dos incêndios

Há vários incêndios a lavrar em território nacional e a Direção-Geral de Saúde divulgou algumas recomendações para evitar a exposição ao fumo e o que fazer caso isso aconteça.

